Mulher sofre traumatismo craniano ao ser espancada pelo marido em Bataguassu

Uma mulher, de 41 anos, foi agredida pelo marido, de 38 anos, durante a manhã de quinta-feira (23), na cidade de Bataguassu. O autor acabou sendo preso em flagrante.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Da Hora Bataguassu, as autoridades foram acionadas para ir até uma casa no Bairro Jardim Real. Ao chegar, as equipes da Polícia Militar encontraram o homem sentado na calçada.

Ao ser abordado, ele negou as acusações. Porém, a mulher contou que estava sendo vítima de violência doméstica desde o dia anterior, quando negou entregar seu cartão bancário ao autor, que revirou a casa até localizá-lo.

Durante o episódio, ele teria ameaçado matá-la caso acionasse a polícia. Na manhã do dia 23, ao tentar sair de casa para pedir ajuda, a mulher foi impedida pelo companheiro, que a agrediu com empurrões e golpes, resultando em uma queda que causou um corte grave na cabeça.

A vítima foi socorrida pelas autoridades, sendo encaminhada para o pronto-socorro, onde a equipe médica constatou que ela havia sofrido um traumatismo craniano e um corte contuso na região occipital. Ela permanece sob observação neurológica devido à gravidade do ferimento.

O autor, que apresentava escoriações no rosto, ombro e antebraço, afirmou que os ferimentos eram decorrentes de uma queda de bicicleta ocorrida anteriormente. Ele foi preso e encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Bataguassu, onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

