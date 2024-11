Mulher tenta matar o filho a facadas durante briga no Vida Nova

Um homem, de 30 anos, foi esfaqueado várias vezes pela mãe, de 50 anos, durante a noite de quinta-feira (28), na Rua Parambu, localizada na região do Bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local o Corpo de Bombeiros estava saindo, levando a vítima com urgência para a Santa Casa da cidade.

Uma testemunha, irmã da vítima, detalhou que estava no banheiro quando ouviu sua mãe e seu irmão brigando. Ao sair, visualizou muito sangue espalhado pela varanda. Durante a conversa com as autoridades, a menina ligou de chamada de vídeo para a genitora.

A mulher então confessou o crime, detalhando que realmente brigou com o filho e que estava muito preocupada com a sua saúde. Apesar disso, como estava atordoada e andando para se acalmar, a autora não conseguiu contar onde estava. Ela está sendo procurada.

Os policiais chegaram a ir até o hospital, mas quando chegaram o rapaz estava passando por atendimento médico. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levamentos iniciais a respeito do caso.

O ocorrido foi registrado como tentativa de homicídio e será investigada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também