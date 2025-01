Mulher trans que teve 90% do corpo queimado com gasolina morre na Santa Casa

Pamela Mirella Ferreira de Lima, 31 anos, morreu dois dias depois de ter 90% do corpo queimado na casa em que morava no Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. As autoras do crime foram presas pela polícia.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, Pamela era uma mulher trans e havia se envolvido em uma briga com duas garotas de programa, dentro de uma boate da Capital por ter saído com o cliente de uma delas. Por conta dessa discussão, as autoras foram expulsas da casa noturna.

Irritadas com a situação, as duas tramaram juntas o crime. Já nas primeiras horas da manhã, elas pegaram um galão e foram até um posto de gasolina antes de ir para a casa da vítima.

Ao chegar no imóvel, elas chamaram pela jovem que foi atacada logo que se aproximou do portão, já que as suspeitas jogaram gasolina e atearam fogo em seguida. A vítima foi socorrida em estado grave, sendo levada para a Santa Casa pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde ficou internada até falecer nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (21).

Autoras presas – Por volta de 1h da madrugada de segunda-feira (20), os familiares e amigos da vítima foram até a DEPAC Cepol para informar o paradeiro das autoras. Elas foram detidas pelas equipes da DHPP no Bairro Amambaí.

As conduzidas foram autuadas pelo crime de Homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de fogo, na forma tentada (artigo 121, § 2º, II e III, c/c artigo 14, II, todos do CP) e estão na Unidade Policial aguardando a audiência de Custódia.

