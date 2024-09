Mulheres são presas por furtarem botijão de gás em Dourados

Duas mulheres, de 30 e 39 anos, foram presas após serem flagradas furtando um botijão de gás na Rua Eulália Pires, em Dourados. O caso aconteceu na noite de noite desta terça-feira (10).

Conforme as informações do site Dourados News, o crime foi flagrado por um homem, de 30 anos, que resolveu agir por conta própria e fez 'rondas' pela região com o intuito de encontrar as duas.

Próximo a um campo de futebol, na Vila Hilda, ele avistou as duas mulheres e acionou a Guarda Municipal, que realizou a prisão. Depois de detidas, as mulheres confessaram o crime, mas contaram que já haviam vendido o botijão.

Além disso, as duas deram o endereço da mulher, de 55 anos, que havia comprado o objeto. Para as autoridades, a receptadora alegou desconhecer que o produto era fruto de crime. Ainda assim, a ela responderá por receptação.

Diante dos fatos, as autoras foram presas e levadas para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

