Na cara dura, ladrão furta 138 cervejas de mercado e é preso no Santa Luzia

O ladrão Elizeu da Costa Barbosa, de 42 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar durante a tarde desta sexta-feira (26) por furtar nada mais, nada menos, que 138 latas de cerveja de um mercado que fica na rua São Nicolau, no Santa Luzia, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele estava saindo do local sem pagar pelos produtos, quando foi abordado por alguns funcionários, que conseguiram detê-lo antes dele fugir do estabelecimento.

Um dos funcionários afirmou para a polícia que essa não é a primeira vez que o criminoso furta produtos do mercado, mas que ele e o outro trabalhador conseguiu pegá-lo no flagra e contou com auxílio das câmeras de seguranças.

Os produtos eram cervejas de várias marcas: 48 latas da cerveja Amstel 269 ml; 12 latas de Brahma Duplo Malte 350 ml; 15 latas da Brahma Chopp 269 ml; 18 latas de Skol 350 ml; 45 latas de Skol 269 ml e ainda tinha um produto de limpeza que foi subtraído.

Caso fossem passados no caixa, o valor total da compra seria de R$ 410,01.

Ele foi autuado em flagrante e pelo crime de furto na delegacia.

