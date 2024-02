Não aceitando término, homem sequestra e estupra ex em Três Lagoas

Uma mulher conseguiu fugir após ser mantida por mais de 20 dias em cárcere privado pelo ex-marido em Três Lagoas. Além de ser raptada, ela ainda foi estuprada e sofria constantes ameaças de morte.

Segundo o portal Dourados News, a mulher só conseguiu fugir do local no último domingo (4), após descuido do criminoso, e procurou ajuda em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A Polícia Militar foi acionada pelos médicos do local.

A vítima contou que o relacionamento do casal havia terminado há pouco mais de 20 dias, e que o homem, não aceitando o fim do relacionamento, a manteve presa na residência sob ameaças de morte. Durante o período que esteve em cárcere privado, ela foi estuprada pelo ex-companheiro.

O homem foi localizado em casa pela Polícia Militar e preso. Durante a prisão, ele ameaçava matar a ex-mulher.

