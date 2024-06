Nois Tropica, Mas Não Cai; Saveiro capota e motorista sai 'ileso' no Jardim Monumento

Um homem de 38 anos que não teve a identidade divulgada, causou um acidente de trânsito na manhã deste sábado (15), na Avenida Guaicurus, região do Jardim Monumento.

Por pouco, a única vítima foi o próprio motorista do Volkswagen Saveiro, que perdeu o controle do veículo na pista no sentido Centro-Bairro, invadiu o canteiro central e capotou, logo depois do Museu José Antônio Pereira, no entanto, acabou parando 'de pé'.

Conforme informações colhidas no local, vários cigarros e cerveja foram espalhados no carro e no canteiro.

Foi constatado ainda que a CNH do condutor está vencida e a documentação do carro atrasada. O motorista teve apenas escoriações e estava sob efeito de álcool, inclusive dificultando o trabalho do Samu e Corpo de Bombeiros que o socorreram e levaram para a Santa Casa.

