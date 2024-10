Operação da polícia recupera nove celulares furtados em Naviraí

Em Naviraí, a Polícia Civil recuperou nove celulares furtados entre maio e setembro deste ano.

Ação foi resultado da intensificação dos trabalhos dos policiais que integram a Seção de Investigações Gerais (SIG), diante do aumento no número de ocorrências relacionadas a furto, roubo ou extravio de celulares.

Os celulares são de várias marcas e modelos. Na manhã desta quarta-feira (30), os donos dos aparelhos foram chamados na delegacia para pegarem os objetos.

