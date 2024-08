Operação 'tempo de caça': Foragido da Justiça é preso em Ladário

Homem, de 36 anos, foi preso durante a terceira fase da Operação “Tempo de Caça”, deflagrada pela Polícia Civil, durante a tarde de segunda-feira (5). A ação aconteceu no bairro Santo Antônio, na cidade de Ladário.

Conforme as informações policiais, as equipes da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, em ação conjunta com a Polícia Penal de Corumbá, estavam fazendo o monitoramento do alvo, que já havia sido condenado pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Ele estava foragido da Justiça. Agora, preso será encaminhado ao presídio local, onde aguardará as determinações da Justiça.

A operação é uma força tarefa que monitora e prende condenados, presos provisoriamente e foragidos do sistema prisional, para que eles possam cumprir suas penas de forma regular.

A operação seguirá pelos próximos dias como forma de coibir e prevenir a criminalidade na região pantaneira de Corumbá e Ladário.

