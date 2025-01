Paciente furta motoneta de funcionária de hospital após receber alta em Nova Andradina

Um homem, de 45 anos, foi preso após tentar roubar uma motoneta durante a noite de terça-feira (28), no estacionamento do Hospital Regional de Nova Andradina. O detalhe é que o autor estava internado no local instantes antes de cometer o crime.

Conforme as informações do site Nova News, o homem recebeu atendimento médico. Após a alta, ele tentou furtar veículo, mas teve o azar de ser visto por uma mulher, de 25 anos, que estava passando.

Ela então acionou a Polícia Militar, prendendo o autor a uma quadra do hospital. Diante da situação, homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

O veículo era de uma funcionária da unidade de saúde. Ela também precisou ir até a delegacia para que o caso fosse registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também