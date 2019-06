Pai mata filho de 7 anos após convencê-lo de que brincariam juntos

Rauster Campitelli, com informações do jornal Extra

Um pai confessou ter matado o próprio filho, de 7 anos, a pauladas, após ter dito para a criança, momentos antes do crime, que os dois brincariam juntos. O crime aconteceu em Manaus no último dia 12, informou a Polícia Civil do Amazonas. Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, foi preso preventivamente nesta segunda-feira (17) e foi indiciado por homicídio qualificado. Ele também vai responder pelo crime de ocultação de cadáver.

O homem enterrou o corpo de David Nonato Bento dos Santos no quintal de casa. A declaração sobre a morte da criança foi dada em entrevista coletiva na DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros) nesta terça-feira.

De acordo com o delegado Paulo Martins, o crime aconteceu na casa de Rogério, localizada no conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. “Os policiais militares se deslocaram até o local, onde encontraram o corpo da criança enterrado no imóvel, já em estado de decomposição. Rogério foi conduzido ao prédio da DEHS, onde realizamos as oitivas dos envolvidos”, explicou Martins

“Ainda na tarde de ontem (segunda-feira), representei à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome do infrator, que foi prontamente expedido pela juíza Luciana da Eira Nasser, no Plantão Criminal. Por volta das 19h, cumprimos a ordem judicial”, acrescentou.

Segundo o delegado, Rogério alegou em depoimento que sua motivação teria sido um desentendimento com a mãe da criança. Martins explicou que o crime foi premeditado, porque a cova onde o corpo foi enterrado havia sido cavada três dias antes do homicídio.



”Rogério buscou David na casa da mãe dele uma semana antes do crime e o deixou na casa de um amigo. No dia do fato, o infrator pegou a criança, a conduziu até a casa dele e desferiu várias pauladas no próprio filho, causando o óbito. Logo em seguida, enterrou o corpo da vítima. Um crime bárbaro que surpreende até nós, que atuamos na polícia há tantos anos”. afirmou o titular da DEHS, frisando que a família de David tinha sentido falta dele e acionou a polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também