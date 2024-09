Pedreiro cai de telhado durante o serviço e morre cinco dias depois na Santa Casa

Homem, de 56 anos, que não teve o nome divulgado, morreu cinco dias depois de cair do telhado de uma casa que reformava na cidade de Chapadão do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros do município foi acionado por volta das 14h20 de quinta-feira (19) para atender o caso. No local, eles apuraram que a vítima estava realizando a reforma do imóvel quando caiu do telhado de uma altura de 3 metros.

O trabalhador foi então levado para uma unidade de saúde de Chapadão do Sul. No primeiro atendimento, os socorristas identificaram que ele tinha fraturas no ombro e algumas costelas quebras, porém, seguia consciente e orientado.

No entanto, seu estado de saúde era grave e por isso ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, no dia 20. No hospital, os médicos identificaram que a vítima tinha uma fratura na costela, pneumotórax, hemotórax e fratura no ombro.

Como tratamento, a vítima passou por drenagem toráxica, tendo rebaixamento de consciência e sendo intubado posteriormente. Hoje pela manhã, o homem teve uma PCR (parada cardiorrespiratória), falecendo as 8h30.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

