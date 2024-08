Pedreiro morre ao levar choque durante o trabalho em Corumbá

O pedreiro boliviano, Eleutério Prata Mendez, de 42 anos, morreu durante um acidente de trabalho ocorrido na noite de segunda-feira (19), na cidade de Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, a vítima estava trabalhando como pedreiro em uma casa, localizada na Rua Comandante Wanderley, região do bairro Universitário. O dono do imóvel detalhou que Eleutério mexia na laje do imóvel.

Em determinado momento, ouviu a vítima gritar e ao ver o que estava acontecendo, ele percebeu que o trabalhador havia encostado em um fio elétrico, que estava em contato com uma superfície molhada.

Ao tentar socorrer a vítima, o dono do imóvel acabou levando um choque. Por sorte, outra pessoa que estava no local, conseguiu retirar o frio e acionar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegar, a equipe pode apenas constatar que Eleutério estava morto.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como morte a esclarecer na 1° Delegacia de Polícia Civil.

