Pedreiro que sumiu no rio Aquidauana é encontrado morto dias depois

Desaparecido desde sábado (5), o corpo do pedreiro Nilson Messias do Nascimento, de 42 anos, foi encontrado durante a manhã desta segunda-feira (7), no Rio Aquidauana.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, o pedreiro era morador da cidade de Campo Grande, mas estava no distrito de Camisão, em Aquidauana, para trabalhar em uma obra com o irmão.

Durante a tarde de sábado, os dois terminaram o expediente e foram tomar banho de rio. Porém, Nilson desapareceu nas águas. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo uma força tarefa para tentar localizar o trabalhador.

O corpo de Nilson foi encontrado por volta das 7h da manhã de hoje, a cerca de 1 km de onde desapareceu. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais no local.

O pedreiro tinha quatro filhos.

