Perseguição com direito a tiros termina com jovens presos no Tiradentes

Uma perseguição, com direto a tiroteio e tudo, terminou com uma caminhonete apreendida e dois rapazes, identificados como Gabriel Tavares Sanches e Leonardo Sávio do Santos, de 23 e 28 anos, presos pelo Batalhão de Choque. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (29), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes policiais estavam fazendo patrulhamento pela região quando viram o motorista de uma caminhonete Ford Ranger tentando fugir, depois de avistar a viatura.

O rapaz conduzia o veículo em alta velocidade pelas ruas do bairro, dando inicio a uma perseguição. O motorista não respeitava as placas, leis de trânsito e semáforos. Como o rapaz não obedeceu às ordens de parada, os policiais precisaram efetuar disparos contra um dos pneus traseiros do veículo, que mesmo depois de ser atingido não parou.

Após mais algumas quadras de perseguição, o condutor acabou perdendo o controle e parou o veículo, momento em que os dois foram pegos pelas equipes. Depois de presos, os rapazes confessaram ter pego o carro para leva-lo até a Bolívia, onde iriam receber R$ 5 mil depois de atravessar a fronteira.

Durante verificação, foi constatado que a caminhonete havia sido roubada ou furtada na cidade de Dourados. Os policiais viram ainda sinais de que uma carga de maconha havia sido transportada na caminhonete recentemente.

No bolso do passageiro, os policiais encontraram a chave de um Volkswagen Gol, com registro de roubo/furto na cidade de Campo Grande. Antes dos dois serem abordados, o passageiro quebrou seu celular, jogando-o contra o asfalto.

Diante dos fatos, os dois foram presos e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como receptação, desobediência e direção perigosa de veículo em via pública.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também