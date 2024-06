PF diz que fraude na Americanas começou pequena, mas virou "bola de neve"

As investigações da Polícia Federal (PF) indicam que a fraude de cerca de R$ 25,2 bilhões na Americanas começou há mais de uma década e, com o tempo, acabou virando uma “bola de neve”.

A estimativa foi feita com base na colaboração premiada de Marcelo Nunes, ex-diretor financeiro, e Flávia Carneiro, ex-superintendente de Controladoria da B2W e também da varejista.

O relatório da PF sobre o caso apontou que “conforme informado pelos colaboradores, não se sabe ao certo quando teve início a fraude contábil, mas certamente ocorre há mais de uma década”.

Flávia Carneiro informou que, quando entrou na empresa, em 2007, identificou as fraudes “em que pese ocorressem em montante bem inferior ao que havia nos últimos anos”. A PF detalhou que, ao realizar “uma prática comum a todo contador”, de “ao entrar numa nova empresa, fazer uma checagem no sistema para verificar se os números” estavam corretos, ela já “identificou inconsistências, e gerou uma planilha apontando essas irregularidades”.

Ela explicou que, na época, haviam três pessoas terceirizadas na contabilidade e, por isso, achou que havia “negligência”, não fraude.

A ex-superintendente detalhou à PF que conversou com o Carlos Padilha, ex-diretor financeiro da empresa, sobre essas situações. “Ele pediu para resolver esse problema ‘em doses homeopáticas’, já que a empresa iria abrir capital, e não poderiam dar um baque no resultado logo nesse momento”, diz o documento da corporação.

Segundo ela, essas irregularidades ocorriam num “volume muitíssimo inferior ao que passou a ser praticado nos últimos anos”, mas apontou que o “orçamento era uma meta a ser atingida, e não refletia a realidade”. “Essa meta era sempre baseada no ano anterior, que também não era real, e isso passou a virar uma bola de neve”, apontou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também