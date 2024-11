'Pode levar, não estou nem aí', mãe abandona as filhas para tomar cerveja na Capital

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, acabou sendo presa após deixar as filhas de 6 e 15 anos sozinhas em uma casa no Bairro Jardim Itamaraca. Ela teria saído do serviço e ido tomar uma ‘cervejinha’.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo pai das crianças, momento em que ele detalhou que suas filhas estavam sozinhas em casa. No local, os policiais encontraram as meninas realmente abandonadas.

Os militares realizaram diligências para localizar a genitora das menores, até que depois de muita insistência, ela atendeu uma ligação e disse: ‘Pode levar elas, não estou nem aí. Deixe elas com o pai dela, já que ele quer. Eu estava trabalhando e saí 00h30 e passei para tomar uma cerveja’, desligando em seguida.

Para os policiais, o homem contou que tem uma medida protetiva vigente que o impede de se aproximar a menos de 150 metros da ex-mulher. No entanto, ontem, ele só chegou perto do imóvel quando os militares chegaram ao endereço.

Instantes depois, já quando as autoridades estavam terminando as tratativas para o pai ficar com as filhas, a autora chegou ao local de moto, desrespeitando os policiais militares e afirmando várias vezes que as meninas poderiam ficar com o genitor, pois ela não se importava.

Mesmo sendo informada sobre o abandono de incapaz, a mulher xingou os policiais e acabou sendo presa por desacato, sendo encaminhada para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

