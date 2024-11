Polícia apreende droga avaliada em R$ 156 mil durante fiscalização na BR-487, em Naviraí

Um motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a tarde de quarta-feira (20) ao ser flagrado traficando mais de 9,5 quilos de skunk durante uma fiscalização na BR-487, próximo à divisa com o Paraná. A droga estava escondida em compartimentos ocultos de um veículo abordado durante o bloqueio de rotina.

Durante a abordagem, as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) verificaram que o condutor apresentou versões contraditórias sobre o motivo de sua viagem, o que levantou suspeitas. Após uma vistoria minuciosa no automóvel, os policiais encontraram os pacotes de skunk, que estavam ocultos em diversas partes do carro.

O homem, ao ser questionado, afirmou que havia sido contratado para transportar a droga de Naviraí até Ferraz de Vasconcelos (SP). A droga apreendida, avaliada em cerca de R$ 156 mil, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí, onde o caso foi registrado.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

