Polícia apreende quase 700 kg de droga em depósito de drogas na Capital

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil, prendeu, no início da noite de quarta-feira (10), duas pessoas 50, estrada vicinal do Bairro Nova Campo Grande, na região oeste da Capital, após encontrarem quase 700 kg de cocaína em um depósito de drogas.

Segundo o portal Idest, equipes do Dracco recebem denúncia anônima que uma picape, modelo Fiat Strada de cor vermelha, realizava a distribuição de drogas pelo bairro.

Com as informações, os agentes seguiram para o local informado e, durante monitoramento, oriundo da Operação Protetor, localizaram o veículo descrito pelos denunciantes, parado em frente a uma residência.

Ao abordarem os ocupantes da picape, um homem, de 32 anos, e uma mulher, de 24, os policiais notaram comportamento suspeito. Durante a revista, os agentes encontraram uma porção de maconha no interior do automóvel.

Ao questionarem a origem da droga, a mulher confirmou que a residência era utilizada como depósito de drogas. No local, os agentes encontraram 663 tabletes de cocaína, totalizando 696,4 da droga, além de 118,7 kg de maconha já separadas para a distribuição.

Diante dos fatos, a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde prestaram depoimentos.

O veículo e as drogas foram apreendidos. Estima-se um prejuízo de R$ 35 milhões ao crime organizado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também