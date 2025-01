Polícia Civil inaugura 'Sala Lilás' na delegacia de Itaquiraí

Na tarde de sexta-feira (24), a Polícia Civil inaugurou a Sala Lilás da Delegacia de Itaquiraí, local onde é realizado o acolhimento das mulheres que são vítimas de violência doméstica e de gênero.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, incluindo o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio; Secretário Executivo de Segurança Pública, Coronel Wagner Ferreira e o diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Jairo Mendes.

Durante a solenidade, as autoridades destacaram a importância da Sala Lilás no acolhimento às vítimas e reforçaram o compromisso do Estado em fortalecer as políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

