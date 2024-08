Polícia Civil prende homem por guardar material de abuso sexual infantil em Corumbá

Após uma "intensa atividade cibernética", a Polícia Civil localizou e prendeu um homem de 18 anos que mantinha armazenado uma grande quantidade de conteúdos de abuso sexual infantil. Ação foi deflagrada por policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e apoio da Delegacia de Atendimento à infância, Juventude e Idoso (DAIJI-COR) de Corumbá.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Corumbá,policiais identificaram o autor, morador do bairro Aeroporto em Corumbá, que mantinha armazenado material de abuso sexual infanto-juvenil (CSAM) em ambiente cibernético.

O alvo foi localizado após sua intensa atividade cibernética, com acesso e armazenamento de grande quantidade de vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

Ele foi conduzido à DAIJI-COR, onde foi formalizada sua prisão em flagrante delito, bem como teve seu aparelho celular apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística – IC.

