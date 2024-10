Polícia Civil recupera aproximadamente R$ 3 milhões em maquinário agrícola em MS

Aproximadamente R$ 3 milhões em maquinários agrícolas foram apreendidos pela Polícia Civil, por intermédio da DELEAGRO (Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato), entre os dias 17 e 22 de outubro.

Após o registro de ocorrência de estelionato envolvendo a venda dos equipamentos, dentre eles trator, pá carregadeira, colheitadeira, plantadeira e pulverizador, a DELEAGRO iniciou investigação e conseguiu apreender os objetos subtraídos, devolvendo-os à vítima.

De acordo com as informações levantadas, a vítima havia efetuado a venda de seu maquinário em junho com a promessa de pagamento parcelado, porém o autor não efetuou sequer o pagamento da entrada. Além disso, o contrato da venda previa a reserva de domínio, ou seja, vedava a revenda ou o repasse dos bens a terceiros.

Depois de verificar que o autor estava se desfazendo dos itens, a vítima registrou a ocorrência e procurou a DELEAGRO. Inicialmente um trator foi apreendido com uma terceira pessoa, que alegou ter recebido o bem como garantia de uma dívida com o autor.

Posteriormente, demais objetos foram localizados em uma fazenda e também apreendidos, pois o autor os havia arrendado ao agricultor do local. A pá carregadeira foi a última a ser localizada, abandonada próximo a residência do autor.

Todos os bens foram apreendidos e após confirmação de propriedade, mediante apresentação de nota fiscal, foram devolvidos à vítima. As investigações prosseguem a fim de identificar demais envolvidos no crime.

Ainda segundo as informações policiais, A vítima é do Rio Grande do Sul, mas possui negócios em Campo Grande. Os maquinários foram localizados e apreendidos em Campo Grande e também em Ribas do Rio Pardo.

