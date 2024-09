Polícia encontra e recupera parte de baterias furtadas de loja no Piratininga

A Polícia Militar localizou cerca de 26 baterias veiculares furtadas de uma loja, na Avenida Manoel da Costa Lima, na madrugada de segunda-feira (16), na Vila Piratininga, em Campo Grande. Os produtos estavam sendo escondidos em uma mata perto de um córrego ao final da rua Graúna.

Informações do boletim de ocorrência apontam que os policiais realizavam patrulhamento na região do bairro Guanandi, durante a madrugada desta quarta-feira (18), quando foram alertados por populares de que alguns indivíduos estavam carregando e deixando alguns objetos numa mata.

Ao se deslocaram para o local indicado, visualizaram 26 baterias veiculares novas e tomaram conhecimento sobre o furto ocorrido na loja no dia anterior. Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como achado de coisas.

Conforme publicado anteriormente, cerca de 48 baterias de diferentes marcas e valores foram furtadas de uma loja de baterias na madrugada desta segunda-feira. O prejuízo estimado pelo proprietário era de aproximadamente R$ 30 mil.

imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que três bandidos entram no local através do quintal do vizinho, sendo que para acessar o interior da loja, eles ainda precisaram arrombar uma janela.

Para carregar os produtos de furto, os ladrões fugiram em um Volkswagen Gol branco.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também