JD1TV: Bandidos invadem loja e furtam baterias deixando prejuízo de quase R$ 30 mil

Uma loja de baterias, localizada na Avenida Manoel da Costa Lima, região da Vila Piratininga, foi furtada durante a madrugada desta segunda-feira (16). Ao todo, 48 baterias foram levadas, causando um prejuízo de quase R$ 30 mil a empresa.

Conforme o boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que três bandidos entram no local através do quintal do vizinho, sendo que para acessar o interior da loja, eles ainda precisaram arrombar uma janela.

Do estabelecimento, eles pegaram 33 baterias de 60AH onde cada uma custa R$ 450, mais 13 baterias de 75AH avaliadas em R$ 780 e mais duas de 50AH, custando R$ 450. Além disso, os ladrões levaram ainda um aparelho de teste de bateria avaliado em R$ 400. Ao todo, o prejuízo soma R$ 26.620,00 mil.

Para carregar os produtos de furto, os ladrões fugiram em um Volkswagen Gol branco. Por ter preservado o local, as equipes da perícia criminal e papiloscópica foram acionadas para ir até o estabelecimento.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo, na 5° Delegacia de Polícia Civil.

Veja o momento que os criminosos chegaram ao local:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também