Polícia encontra mala e levanta suspeita de mais explosivos em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), uma operação para averiguar a possibilidade de existir uma nova bomba na Esplanada dos Ministérios. Segundo a corporação, uma mala suspeita foi encontrada no estacionamento do Anexo 4 da Câmara dos Deputados. Em poucos minutos, os militares detectaram que a mala não tinha explosivos.

A mala já havia sido encontrada na última quarta-feira (13), quando Francisco Wanderley Luiz detonou duas bombas ao redor do Supremo Tribunal Federal (SFT). Após a perícia, os agentes detectaram que o objeto não pertencia ao homem e acabou o descartado na região.

Ao identificar o objeto novamente nesta sexta-feira (15), a PMDF acionou a “Operação Petardo” para ter certeza que era o mesmo objeto identificado dois dias antes. A PMDF acredita que algum morador de rua acabou mexendo-a de lugar. A polícia está reforçando o policiamento na região após Francisco Wanderley atacar o locar e ameaçar matar o ministro Alexandre de Moraes. A PMDF escalou inclusive policiais do serviço administrativo. A Praça dos Três Poderes foi fechada, por tempo indeterminado.

