Polícia encontra sangue em carro de ex-marido de Graziela

Saiba Mais Polícia Polícia aguarda exame para saber se sangue encontrado é de Graziela

Novas manchas de sangue foram encontradas no caso que envolve o desaparecimento de Graziela Pinheiro Rubiano, 36 anos, a informação foi passada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH), nesta sexta-feira (22).

Dessa vez o sangue foi encontrado no banco traseiro do carro de Rômulo Rodrigues Dias, 33 anos, ex-marido e principal suspeito de ter desaparecido com Graziela. A primeira mancha de sangue foi encontrada na casa onde os dois moravam.

Segundo o Delgado Carlos Delano, foi utilizado luminol (uma substância química que ajuda a encontrar esse tipo de vestígio) para que a pericia encontrasse a mancha, assim como na última vez

O delegado informou que o sangue será submetido a exames de DNA para verificar se realmente é de Graziela. Graziela está desaparecida desde o dia 5 de abril e Rômulo Estpa preso temporariamente.

