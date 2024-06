Polícia recupera moto furtada em Naviraí e prende mulher por receptação

Pedro Molina, com informações do Dourados News

A Polícia Civil, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Naviraí, recuperou nessa sexta-feira (14) uma moto furtada que estava escondida em uma residência no bairro Jardim Paraíso.

Por meio de uma denúncia, uma equipe de investigadores se deslocou até o local informado, onde constataram que a moradora da residência, uma mulher de 24 anos, estava escondendo a motocicleta. Ela foi presa em flagrante pelo crime de receptação.

Os investigadores foram informados sobre o furto por meio de um grupo de WhatsApp, e conseguiram entrar em contato com a vítima e a informar sobre a localização de sua motocicleta.

A vítima se dirigiu até a delegacia para registrar o furto, com a moto já localizada e apreendida pelos agentes.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também