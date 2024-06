Presa em casa há 20 dias pelo ex, mulher é salva pela filha em Sidrolândia

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi resgatada junto com a filha depois de conseguir fugir da casa onde estavam sendo mantidas vítimas de cárcere privado há 20 dias. O autor, ex-namorado da mulher, foi preso em flagrante. O caso aconteceu durante a quarta-feira (29), na cidade de Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava presa no imóvel há cerca de 20 dias sendo espancada e ameaçada de morte pelo ex, com quem manteve um relacionamento de 1 ano.

Ela detalhou que no dia 21 de fevereiro deste ano, precisou procurar a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), para registrar um boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas contra o autor.

Porém, no dia 9 de maio, ele descumpriu a medida e voltou para a casa da vítima, onde pegou o celular dela para que a ex não tivesse contato com a filha. No entanto, ao perceber que as mensagens trocadas com a mãe estavam estranhas, ela resolveu ir até o imóvel.

A menina percebeu então que a mãe estava sendo proibida de deixar a residência e manter contato com vizinhos e familiares. Para salvar a vítima, a jovem a tirou de casa para leva-la até a delegacia, momento em que encontraram com uma viatura da Polícia Militar fazendo rondas pelo bairro.

Os policiais foram até a casa da vítima, onde encontraram e prenderam o homem em flagrante. Enquanto o caso era atendido, a mulher entregou uma arma de pressão, que havia sido usada para lhe ameaçar.

O caso foi então registrado como ameaça, vias de fato e violência doméstica, na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

