PRF prende passageiros que receberiam R$ 3 mil por tráfico de drogas

Saiba Mais Polícia Ônibus são incendiados em estacionamento de rodoviária

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quarta-feira (4), cerca de 17,8 Kg de maconha, oito quilos de skunk e um quilo de haxixe durante duas abordagens que fizeram nas bagagens de Victor Bandeira e Silva, 25 anos, no ônibus da Viação Ouro e Prata e Beatriz de Lima Feitosa, 20 anos, em um ônibus de viagem da Andorinha, em Coxim.



Os agentes fiscalizavam o km 734 da BR-163, quando abordaram o primeiro ônibus, de itinerário Porto Alegre (RS) a Santarém (PA). Durante entrevista aos passageiros Victor se mostrou muito nervoso e levantou suspeitas.



Em vistoria as bagagens do suspeito, a equipe encontrou 8 Kg de skunk e um quilo de haxixe. O preso confessou ter pego as drogas em Campo Grande para levar até Fortaleza (CE), e que receberia R$ 2 mil pelo serviço.



Já na segunda abordagem em outro ônibus de itinerário Campo Grande (MS) – Cuiabá (MT), Beatriz também demonstrou nervosismo durante a entrevista policial. Nas malas dela, os agentes descobriram várias embalagens com maconha, totalizando 17,8 Kg do entorpecente.

A envolvida disse ter recebido a droga em Ponta Porã (MS) e levaria até Rondonópolis (MT), sendo que receberia R$ 3 mil pelo transporte. Os presos e os ilícitos foram encaminhados para a Polícia Civil em Coxim.

Saiba Mais Polícia Ônibus são incendiados em estacionamento de rodoviária

Deixe seu Comentário

Leia Também