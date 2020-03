Ônibus são incendiados em estacionamento de rodoviária

Joilson Francelino, com informações do site Dourados News

Dois ônibus que estavam estacionados no pátio do terminal rodoviário de Caarapó foram tomados pelo fogo na madrugada desta quinta-feira (5).

De acordo com informações do site Dourados News, os veículos estavam parados e com o motor desligado. Não havia ocupantes dentro deles. Peritos de Dourados se deslocaram até a cidade para apurar as causas.

Essa não é a primeira vez que Caarapó passa por situações parecidas. No dia 25 de julho do ano passado, três carros foram incendiados em locais distintos. Dois dias depois a polícia conseguiu identificar e prender a dupla responsável pelo crime.

Na época, ambos alegaram ação de vandalismo, foram encaminhados à delegacia, ouvidos e indiciados por crime de dano qualificado pelo emprego de fogo.

A polícia investiga o caso desta madrugada e ainda não há presos.

