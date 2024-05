Lula anuncia ida ao Rio Grande do Sul ainda na quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta segunda-feira (13), sobre a intenção de voltar ao Rio Grande do Sul ainda nesta semana, na quarta-feira (15), onde anunciará, ao lado do governador do estado, Eduardo Leite, uma série de novas medidas emergenciais.

“Vamos preparar uma reunião, porque estava na intenção de ir ao Rio Grande do Sul amanhã (terça-feira). Mas vamos nos preparar, porque amanhã quero anunciar uma série de medidas para pessoas físicas, recurso para quem precisa comprar coisa para repor parte do que perderam, o que pode ser feito pelo Ministério do Trabalho”, disse o presidente em reunião com Leite e ministros.

Lula chamou a situação que o estado passa de “catástrofe”, e afirmou que continuará investindo para a recuperação do estado. “Pretendo na quarta-feira ir ao Rio Grande do Sul, junto a você, fazer anúncio das novas medidas que vamos tomar. Só para saber que não vamos descansar enquanto o Rio Grande do Sul não estiver 100% de pé”, reafirmou o mandatário brasileiro.

