PRF encontra Creta abandonado com 879 kg de drogas na saída para Sidrolândia

Equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrou um Hyundai Creta, de cor prata, abandonado em uma estrada vicinal próximo a BR-060, na saída para Sidrolândia no final da noite desta quarta-feira (17). No veículo estavam cerca de 879 quilos de maconhas, divididos em 915 tabletes escondidos com um pano preto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais estavam realizando rondas pela rodovia, próximo ao frigorífico existente, quando o veículo passou no sentido contrário em que a viatura estava seguindo. Porém, chamou a atenção que o carro estava 'rebaixado' demais, podendo estar transportando algo muito pesado.

Os agentes fizeram o retorno e iniciaram a tentativa de abordagem, contudo, o motorista acelerou e conseguiu se distanciar suficientemente para entrar em uma estrada vicinal, abandonar o carro e fugir. A equipe vasculhou a área que o Creta havia entrado e localizou o automóvel em um terreno abandonado, sem a chave de ignição.

Logo os policiais perceberam que o veículo abandonado estava abarrotado de drogas. No local foram contabilizados 915 tabletes de maconha, sendo que todos deram 879 quilos de entorpecentes apreendidos, que foram entregues na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O veículo aparentava estar com uma placa falsa, pois a original constava que o veículo seria produto de furto ou roubo no estado de São Paulo. Assim, o Hyundai Creta também foi apreendido para passar por uma perícia e identificar os dados originais do carro.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.

