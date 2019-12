PRF realiza Operação Natal 2019 nas estradas do MS

A Operação Natal 2019, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem início neste sábado (21), se estendendo até a quarta-feira (25), integrando a Operação RodoVida, que tem como objetivo intensificar as ações de policiamento e fiscalização, prevenindo acidentes de trânsito

O objetivo é reduzir é aumentar a segurança nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul e incrementar o combate à criminalidade.

A Operaçãoe Natal da PRF fiscalizará por cinco dias as estradas em um dos feriados mais movimentados do ano, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito. Os policiais do setor administrativo irão reforçar o policiamento, principalmente nos locais e horários de maior intensidade do fluxo e incidência de acidentes graves.

Restrições de tráfego

Devido ao grande aumento no fluxo de veículos, por medidas de segurança, a PRF restringirá o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, que necessitem de Autorização Especial de Trânsito (AET), somente em rodovias federais de pista simples, em alguns dias do feriado.

Para qualquer emergência na rodovia, o número da PRF é o 191.

Confira abaixo os dias e horários das restrições:

25/12/2019, quarta-feira das 14h às 22h;

Veja neste LINK as recomendações da PRF aos motoristas, com algumas condutas para uma viagem mais segura

