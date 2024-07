PRF recupera caminhonete roubada 'recheada' com quase 1 tonelada de droga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta quarta-feira (3), uma caminhonete roubada que estava lotada com 800 Kg de maconha e skunk na BR-163, em Coxim, cidade a 256 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a rodovia quando avistaram uma caminhonete, modelo Toyota Hilux, em alta velocidade pela via. Foi dada ordem de parada, no entanto, o motorista não obedeceu e iniciou fuga.

O condutor e um passageiro tentaram abandonar o veículo e empreender fuga a pé, mas foram alcançados e detidos pela polícia. Dentro do veículo, policiais encontraram tabletes de maconha e skunk.

Durante as verificações de costume, os policiais descobriram que a Hilux utilizava placas falsas e possuía registro de roubo/furto.

Aos policiais, a dupla contou que levaria a droga de Ponta Porã até Cuiabá, em Mato Grosso. Os dois indivíduos, o veículo e a quase 1 tonelada de droga foram encaminhados à Polícia Judiciária local.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também