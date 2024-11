Professor de inglês é denunciado após chamar alunos de 'burros' e 'pobres' na Capital

Um professor, de 36 anos, foi denunciado pelas mães de dois alunos da Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, localizada em Campo Grande, após ter chamado os alunos de 'burros' e 'pobres'. O caso teria acontecido na terça-feira (5).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a mãe de um aluno de 11 anos procurou a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente), depois que o professor de inglês ofendeu a turma. Ela relatou que era cedinho quando o suspeito chegou ao local já irritado e agressivo.

Ele então pediu para os alunos do 5° ano se levantarem e formarem uma fila, no entanto, eles entenderam que era para formar a fila no pátio, fato esse que desagradou ainda mais o educador. Por isso, o homem passou a brigar com as crianças dizendo: "Os alunos não tem futuro. São burros e seus pais não tem condições de pagar uma faculdade particular, pois são pessoas pobres".

Em continuação, ele teria mandado os alunos baixarem a bola, e ainda mandou eles 'se foderem'. Na ocasião, ele disse para o menino de 11 anos, filho da comunicante, que "teria vergonha de ser pai". A criança chegou a passar por interrogatório especial na DEPCA.

Uma amiga da sala do pequeno também passou por depoimento. Diante da situação, o caso foi registrado como submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também