Radialista morre atropelado por carro da comitiva presidencial

Jônathas Padilha, com informações do Porã News

O radialista paraguaio Bernardino Alegre, da FM Naranjito, morreu após ser atropelado pelo carro da comitiva do presidente Maria Abdo Benitez (ANR). O acidente aconteceu na manhã dessa segunda-feira (11), no estado de San Pedro, cerca de 270km da fronteira com o Brasil.

O jornalista acompanhava a comitiva presidencial pilotando sua moto, quando o carro, dirigido pelo sargento Luís Alberto Baez, colidiu violentamente contra o radialista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo testemunhas, o sargento tentou fugir do local do acidente, mas foi impedido pelos populares que conseguiram segura-lo até a chegada dos policias paraguaios.

O presidente declarou seu pesar com a tragédia e solicitou ao governador do estado que auxiliasse a família de Bernardino em tudo que fosse necessário.

A promotoria de justiça paraguaia encaminhou o motorista a uma comissária da polícia da região.

