Rapaz é assassinado por dupla em moto na Nhanhá

Bruno Murer Chaves, de 28 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no final da manhã deste sábado (21), na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

O crime aconteceu na rua Luís Louzinha, quando a vítima caminhava e foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta, sendo que o garupa efetuou um disparo que atingiu a região do abdômen da vítima.

Ferido, Bruno caiu no meio da rua e o garupa desceu da motocicleta e "concluiu o serviço", efetuando mais disparos na cabeça da vítima.

Logo na sequência, os suspeitos fugiram e não foram localizados até o momento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para os trabalhos de praxe.

