Rapaz é encontrado todo ensanguentado após ser espancado na Vila Carvalho

Rapaz, de 30 anos, foi socorrido na manhã desta quarta-feira (23), após ser espancado e ser encontrado todo ensanguentado em uma via pública do bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava pedindo por socorro após o fato. A Polícia Militar esteve no local e conversou com o homem, onde ele não soube dizer o motivo para a agressão, nem quem seria o suspeito.

Ainda conforme o registro policial, o rapaz apresentava dois cortes na cabeça e vários hematomas na região das costas e pernas, além de machucados nos pés.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e prestou os primeiros atendimentos médicos, encaminhando a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

