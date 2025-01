Rapaz é esfaqueado por grupo de motociclistas no Santa Emília

Rapaz, de 25 anos, foi atacado e esfaqueado várias vezes por um grupo de motociclistas na noite desta quarta-feira (8), no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que estava andando por uma via pública no intuito de ir até uma conveniência comprar cigarros, quando foi surpreendido pela presença de quatro indivíduos em quatro motocicletas diferentes.

Eles realizaram ameaças e logo na sequência, um deles derrubou a vítima no chão, onde o suspeito se armou com uma faca e desferiu os golpes em suas costas. Ainda caído, a vítima notou que um dos suspeitos chegou a tirar uma arma de fogo.

A vítima foi socorrida pela irmã e pela avó, que procuraram ajuda na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Após atendimento médico, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

