Riedel entrega 77 novas viaturas para a Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia de MS

Uma iniciativa do governador Eduardo Riedel, junto com o Ministério da Justiça, viabilizou a entrega de 77 viaturas para a Polícia Militar, Polícia Civil e para a Coordenadoria Geral de Perícias em Mato Grosso do Sul, totalizando R$ 25 milhões em investimentos. A entrega foi realizada nesta segunda-feira (16), no Pátio do Comando Geral da PMMS.

As novas viaturas irão atender 58 municípios. Durante a solenidade, Riedel destacou os números da Segurança Pública, pontuando 8% de resolução de homicídios, colocando Mato Grosso do Sul em terceiro lugar do país no setor e ajudando a atrair mais investimentos para o estado.

“É importante que tenhamos efetivo, investimento em viaturas, inteligência e integração, com as forças federais e outros estados. Hoje é um dia de celebrar, uma vez que a bancada federal entendeu a demanda do estado, com esses R$ 25 milhões de investimento para que mantenhamos a Segurança Pública entre uma das melhores do país”, disse Riedel.

O secretário Antônio Carlos Videira, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, falou sobre a necessidade de promover cada vez mais segurança a população de MS.

“A prevenção evita a ocorrência de novos crimes. Mato Grosso do Sul é um estado que cresce pujantemente e nós temos que estar presentes em todos os lugares, seja na cidade ou no campo”, pontuou.

O prefeito de Nioaque e presidente da Assomassul, Valdir Couto de Souza Júnior, falou em nome dos prefeitos do estado. Em sua explanação, ele agradeceu a oportunidade e os investimentos, que chegam para melhorar ainda o serviço das polícias do estado.

