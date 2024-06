Ronnie Lessa pode ser transferido hoje para presídio de Tremembé

O ex-policial militar Ronnie Lessa deve ser transferido ainda nesta quinta-feira (20) do Presídio Federal de Campo Grande para o complexo prisional de Tremembé, em São Paulo. O detento é o assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A Sennappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) havia indicado para o JD1 Notícias na última semana, que a transferência aguardava apenas a finalização dos trâmites com a SAP-SP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo.

Por conta da necessidade de logística, a troca do detento entre os presídios contará com forte esquema de segurança e será realizada pela Polícia Penal Federal. A informação da transferência também foi confirmada pelo UOL e pela rede de televisão CNN.

Ainda conforme o portal UOL, a tendência é que Lessa seja alocado em uma cela isolada e numa área que abriga presos ameaçados de morte.

Ronnie Lessa está preso desde 2019 em Campo Grande.

Mudança - Lessa fechou acordo de delação premiada, que foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em março deste ano, trazendo detalhes do crime contra a vereadora do Rio de Janeiro.

Marielle Franco era vereadora pelo PSol, e foi morta a tiros em março de 2018. O carro em que ela estava foi atingido por 13 disparos, que também mataram o motorista Anderson Pedro Gomes e feriram uma assessora da política.

Em depoimento aos investigadores, o ex-policial militar afirmou que os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão seriam os mandantes do crime.

