Servidor público é preso em operação contra estupro de crianças

A Polícia Civil (PC) e o Ministério Público deflagraram a “Operação Cosme & Damião”, contra crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, prendendo uma pessoa e gerando o afastamento de outra que atuava em cargo público.

A operação ocorreu entre a quarta-feira (17) e quinta-feira (17), em Água Clara e tinha dois alvos, um deles acabou preso de forma preventiva e outro está foragido, a PC não informou qual dos alvos é o servidor público.

Os dois serão indiciados em delitos como estupro de vulnerável, estupro, importunação ofensiva ao pudor, assédio sexual e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.

Durante o cumprimento de uma das buscas, a polícia encontrou equipamentos com envio de fotos com conteúdo pornográfico e conversas de cunho sexual com crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos de idade.

Os criminosos marcavam encontros por meios das redes sociais como facebook e whatsaap, em locais ermos, a PC afirma que festas, piscinas e ônibus eram alguns dos escolhidos para os encontros.

