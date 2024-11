Socorrido em estado grave após ser espancado, homem morre no Hospital da Vida

Zanelton Nascimento de Souza, de 33 anos, morreu dias depois de ter sido encontrado com sinais de espancamento próximo ao cruzamento das ruas Dom Pedro I e Fernando Ferrari, na Vila Industrial, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Dourados News, o homem foi encontrado por moradores no dia 8 de novembro, com ferimentos em várias partes do corpo e deitado, ao lado de sua bicicleta.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital da Vida, onde ficou internado até falecer na tarde de quinta-feira (14).

Para as autoridades, a irmã de Zanelton detalhou que há semanas o rapaz também havia sido agredido, porém, não há informações sobre o que teria motivado a situação e nem sobre os suspeitos.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

