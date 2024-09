'Tarado da Moreninha' volta a mostrar pênis para criança e mulher em buraco de muro

O 'tarado da moreninha', de 38 anos, foi detido e encaminhado para a delegacia na madrugada desta sexta-feira (20), após ser flagrado mostrando o pênis para uma criança, de 5 anos, e uma mulher, de 25 anos, por meio de um buraco no muro da residência em que mora, na Vila Moreninha III, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de importunação ofensiva ao pudor e ao chegar no local indicado, conversou com a vítima, que relatou que o vizinho estava mostrando o órgão genital para ela e para sua filha.

Tudo acontecia em buracos que foram feitos no muro pelo próprio suspeito. A mulher, inclusive, filmou a ação e apresentou para os militares.

Assim, os policiais foram até a casa do homem e no momento em que davam voz de prisão ao suspeito, ele passou a resistir e chegou a entrar em luta corporal com os militares, porém, foi detido e algemado. Ele próprio se intitulou como "tarado das moreninhas".

Foi verificado durante checagem que já havia outra ocorrência no mesmo sentido, colocando-o como reincidente do fato.

O indivíduo foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado como ato obsceno e resistência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também