Tentativa de sequestro: Homem escapa do tribunal do crime

No sábado (17), por volta das 18h40, cinco pessoas divididas em três veículos abordaram um homem de 38 anos , no Parque Residencial Azaleia, e o encapuzaram sob ameaça de arma de fogo, em seguida colocado no porta-malas de um veículo Monza.

Segundo boletim de ocorrência, o rapaz foi informado que seria levado para execução no tribunal do crime, enquanto estava na traseira do carro, foi possivel ouvir que o mandante da ação seria o "Peréu", do PCC, o "Tininho" da organização estava presente.

Durante a abordagem, os sequestradores deram seis disparos de pistola, dois foram ao lado da orelha e o restante para o alto, o rapaz também sofreu coronhadas, socos e chutes, inclusive na região genital.

O destino final era no Bairro Noroeste para a execução, no entanto, a vítima conseguiu chutar a porta do porta-malas e fugir, se jogando pra fora do veículo. Neste momento os carros da rua pararam e um senhor o tirou da rua, momento em que chamou o SAMU e encaminhou o rapaz para a Santa Casa.

Os documentos pessoais ficaram dentro do veículo, juntamente com seu celular e carregador da tornozeleira. O rapaz quer representar criminalmente contra os autores caso descubra a identidade deles.

