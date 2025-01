Traficante bate carro em poste durante fuga, corre para o meio do mato e é preso

Um traficante, de 19 anos, foi preso depois de capotar o carro que conduzia com mais de meia tonelada de maconha durante a noite de sábado (18), na zona rural de Rio Brilhante.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo abordagem de rotina no km-331 da BR-163, quando tentou abordar um Chevrolet Tracker, que desobedeceu às ordens de parada dando inicio a uma perseguição.

Em determinado momento, o condutor perdeu o controle de direção e bateu contra um poste localizado às margens da rodovia. Ainda assim, ele não parou e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais e preso.

O carro estava ‘recheado’ com 569kg de maconha. Para a polícia, o traficante contou que pegou a droga em Dourados e seguia para Campo Grande, na tentativa de quitar uma dívida com o mundo do tráfico.

O caso foi então registrado como desobediência, dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano e tráfico de drogas.

