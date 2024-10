Traficante causa acidente grave durante fuga da polícia em Nova Andradina

Um traficante, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de causar um grave acidente ao tentar fugir da PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante esta terça-feira (15).

Conforme as informações policiais, a equipe da unidade do distrito de Amandina estava fazendo fiscalização na BR-376, quando tentou abordar um Honda Fit. No entanto, o motorista desobedeceu às ordens de parada, fugindo para a cidade de Nova Andradina.

Já dentro do perímetro urbano, na região central do município, ele começou a furar os semáforos e desrespeitar as placas de sinalização. Em determinado momento, ao fazer uma rotatória, o traficante atingiu um Fiat Uno.

O carro era conduzido por um rapaz, que levava como passageiros uma mulher grávida e uma criança. Por conta do impacto, o Uno ficou completamente destruído. Os três tiveram ferimentos, sendo socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros.

Além dos três, o traficante também precisou ser socorrido e levado para uma unidade de saúde.

Segundo o site Jornal da Nova, a PRF teve apoio da Polícia Militar de Trânsito para desviar o tráfego no local. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil e droga ainda será pesada.

