Traficante é presa e polícia fecha bar que funcionava como 'boca de fumo' em Mundo Novo

Uma mulher, de 41 anos, foi presa por tráfico de drogas na cidade de Mundo Novo. A prisão aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (25) e foi feita pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo.

Conforme as informações policiais, as investigações iniciaram há alguns meses, apontaram que um bar, localizado no centro de Mundo Novo estaria sendo utilizado como ponto de distribuição de drogas.

O delegado responsável pelas investigações representou judicialmente pela autorização de busca e apreensão no local, que foi deferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mundo Novo.

O mandado foi cumprido durante a manhã desta quinta, sendo que os policiais localizaram porções de drogas do tipo crack e maconha, além de petrechos utilizados para separar e embalar o entorpecente.

A suspeita que já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, foi presa em flagrante e encontra-se à disposição da justiça.

