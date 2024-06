Traficante tentou fugir do Choque antes de morrer em confronto no Itamaracá

Foi identificado como Lucas Manaca Rodrigues, de 19 anos, o traficante que morreu em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, ocorrido durante a noite de segunda-feira (3), na rua Hene Faed, localizada no bairro Itamaracá, em Campo Grande. Ele estava traficando e ajudando outros criminosos a conseguirem armas.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes do Choque receberam uma denuncia apontando que Lucas estava traficando em uma casa da rua Hene Faed. Ao ver a guarnição se aproximando, ele correu para dentro do imóvel.

Os policiais chegaram a chamar as pessoas que estavam dentro da casa, sendo então recebidos pela esposa do autor. Ela atendeu a guarnição pelo portão social, mas não conseguiu evitar que o marido fosse visto carregando duas mochilas e uma arma de fogo nas mãos, correndo para os fundos da residência.

Para tentar fugir, o rapaz quebrou a cerca elétrica da vizinha fazendo o alarme disparar. Os militares seguiram o traficante, que chegou a invadir a casa de outro vizinho. Após o cerco policial, a guarnição entrou no imóvel e foi recebida a tiros. Ao revidar a injusta agressão, os policiais acertaram o traficante.

Ele foi socorrido, sendo levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário, onde Lucas chegou ainda com vida, mas morreu momentos depois.

No entorno da ‘biqueira’, os militares fizeram buscas em um terreno baldio, localizando uma mochila contendo várias porções de cocaína e maconha. Em outra bolsa, foram encontradas mais cocaína, um case de uma pistola Taurus contendo 2 carregadores e várias munições de diversos calibres.

Na casa, onde o tráfico acontecia, os policiais encontraram uma espingarda sem marca aparente.

Equipes da Polícia Militar prestaram apoio ao Choque. A Perícia Técnica e o delegado da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, estiveram no local do confronto.

