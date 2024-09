Travesti é baleada ao negociar programa com cliente na fronteira

Lucas Fernando Cáceres Alvarez, de 22 anos, conhecido como ‘Bianca’, foi baleado durante a noite de terça-feira (17), na Linha Internacional, localizada entre as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero (PY).

Conforme as informações policiais, Bianca é uma travesti que trabalha fazendo programas nas ruas da região. Ontem, ela teria sido alvejada por um desconhecido na enquanto estava no cruzamento da Avenida Dr. Gaspar Rodriguez de Francia com a Carlos Dominguez, no Bairro Perpétuo Socorro, região central de Pedro Juan.

Bianca relatou se lembrar apenas que o homem estava em um carro, indo até o local para contratar seus serviços. Porém, os dois entraram em desacordo e a vítima passou a ser ofendida pelo autor, que em determinado momento foi alvejada por ele.

A vítima foi socorrida, sendo levada para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde recebeu atendimento médico. Bianca disse que já havia atendido o suspeito em outras oportunidades, mas que ontem ele perecia embriagado e ficou violento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Nacional.

